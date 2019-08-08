Мотоциклист погиб в результате ДТП в Астраханской области

Водитель мотоцикла скончался в результате ДТП с легковым автомобилем в Астраханской области. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Авария произошла в селе Зензели. По данным Госавтоинспекции, водитель мотоцикла «ИЖ» допустил выезд на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Лада». 37-летний мужчина получил серьезные травмы, он скончался в машине скорой помощи. Водитель «Лады» доставлен в больницу с ушибом грудного отдела позвоночника. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Погибший мотоциклист не имел водительского удостоверения. При этом мотоцикл не был зарегистрирован и использовался с неисправной фарой.