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Завод по производству семян открыли в Приморском крае

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В селе Покровка Приморского края построили завод по производству сильных семян. Его открытие состоялось в четверг, 8 августа, в рамках первой Дальневосточной аграрной конференции, участниками которой стали специалисты из России, Украины, Великобритании и Китая.

Завод будет производить первичную очистку до 59 т семян в час. Они будут калиброваться по 4–8 фракций, что позволит получать в итоге более здоровые и сильные плоды. Целью предприятия является увеличение урожайности региона и повышение экспорта приморской сои, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия края Андрея Бронца, к 2025 году планируется увеличить урожайность сои до 25 ц/га. Также он отметил, что помогут с этим современные технологии.

Открытие завода состоялось в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013–2021 годы.

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