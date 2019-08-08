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Пресс-секретарь ФБК Навального сообщила о блокировке счетов фонда

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
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Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Кира Ярмыш заявила, что счета организации и ее штабов в регионах заблокированы. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает ТАСС.

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«Счета ФБК, региональных штабов нашей организации, а также ряда ее сотрудников заблокированы», — сказала Ярмыш.

Ранее в четверг она сообщила об обыске в офисе фонда. Трое сотрудников ФБК находятся на допросе в Следственном комитете (СК) России.

3 августа СК возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался основанный Алексеем Навальным ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года некоторые сотрудники ФБК и люди, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц «крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем».

За день до этого стало известно, что под подозрением в отмывании средств, в частности, оказался бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов, бухгалтер фонда Анна Чехович, глава юридического отдела Вячеслав Гимади и еще несколько сотрудников. В их отношении шла проверка. Правоохранители выяснили, что именно через их счета проходили крупные суммы денег неизвестного происхождения.

7 августа глава СК Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о финансировании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в центральный аппарат ведомства.

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