Два ребенка на велосипедах пострадали в ДТП в Новосибирске

Мальчики 12 и 13 лет получили травмы в результате ДТП в Новосибирске. Велосипедисты пересекали дорогу по пешеходному переходу.

Авария произошла на улице Гоголя. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Toyota Caldina совершил наезд на двух детей с велосипедами. Мальчики получили серьезные травмы, а у машины разбито лобовой стекло и сломан бампер. Об этом пишет vn.ru.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области водителя мотоцикла оштрафовали за наезд на коляску с ребенком.