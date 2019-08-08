Здание новой инклюзивной школы пошло трещинами в Якутске

Мэр Якутска Сардана Авксентьева и рабочая комиссия проверили в четверг, 8 августа, готовность новых образовательных учреждений к учебному году. В инклюзивной школе № 35 были обнаружены трещины и следы протекания талых и дождевых вод.

Представитель подрядчика заявил, что причина нарушений в некачественной гидроизоляции кровли. Он также пообещал устранить течи в потолке в спортивном зале, в коридорах и классах до 20 августа, пишет ИА SakhaNews.

Мэр города поручила МКУ «Главстрой» и подрядчику обследовать фундамент зданий. Контролировать работы должно руководство школы.

Строительство нового корпуса инклюзивной школы началось в 2014 году. Работам мешали сначала проблемы с земельными вопросами, затем нехватка средств. Работы удалось возобновить при федеральном софинансировании.