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Жителей Липецкой области предупредили об ухудшении погоды

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В Липецкой области МЧС предупреждает местных жителей о неблагоприятной погоде. Грозы ожидаются в регионе в течение ближайших суток.

Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 21 м/с. В отдельных районах ожидаются грозы и дожди. Температура в ночные часы составит 13–18 градусов, днем воздух прогреется до 27 градусов. Об этом сообщает GOROD48.

В МЧС уточнили, что погодные условия могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций. Жителей региона просят соблюдать осторожность.

Ранее сообщалось, что в Москве, несмотря на относительно высокую температуру воздуха, 9 августа ожидают ливни и сильный ветер.

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