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Грузовик врезался в электроопору и автобус в Брянской области

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Водитель грузовика спровоцировал ДТП на трассе в Брянской области. Фура протаранила электроопору и ударила припаркованный микроавтобус.

Авария произошла на территории Карачевского района на дороге Орел–Брянск. По данным ГИБДД, водитель грузовика MAN не справился с управлением, допустил наезд на столб, выехал на парковочную площадку и ударил микроавтобус. Предполагается, что мужчина уснул за рулем, пишет интернет-газета «Брянские новости».

В результате ДТП водитель грузовика получил травмы головы. Также ушибы головы и конечностей получил водитель микроавтобуса. По факту произошедшего проводится проверка.

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