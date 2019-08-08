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Детеныши носух появились в Иркутском зоосаде

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В Иркутском зоосаде на свет появились сразу три детеныша носухи. Сотрудники учреждения ждали потомства от пары взрослых животных Бонни и Клайда много лет.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, детеныши здоровы и уже начали осваивать территорию всего вольера. В рацион им добавляют фрукты и мясо. Имена им дадут попозже исходя из их индивидуальных особенностей и характера.

Маленьких носух отдадут родителям через несколько дней. Тогда же начнется их приручение, чтобы они стали контактными. Спустя время они отправятся жить в зоосад на Старокузьмихинской улице.

В конце июля для животных, обитающих в зоопарках, определили нормы минимальной и максимальной жилплощади. Они предусмотрены новым ГОСТом, вступающим в силу в следующем году.

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