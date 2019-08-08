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Десять дворов благоустроили в приморском Артеме по губернаторской программе

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В городе Артеме Приморского края завершили благоустройство десяти дворов, которые вошли в программу «1000 дворов». Здесь разместили детские и спортивные площадки или новый асфальт.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации, в 2019 году по программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» благоустроят 60 дворов. Из них 37 ждет капитальный ремонт, в 14 установят спортивные площадки, в девяти — детские.

Программа «1000 дворов» стартовала в крае по инициативе главы региона Олега Кожемяко. На основе заявок жителей был составлен перечень из 1 тыс. дворов края. На реализацию направят 1,2 млрд рублей.

В июне в рамках губернаторской программы завершили благоустройство первых восьми дворов в Уссурийске. Качество работ проверяли жильцы, общественники, специалисты администрации и управляющей компании.

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