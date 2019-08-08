Число пострадавших при попытке задержания Атамбаева силовиков возросло до 27

Число силовиков, пострадавших во время штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, возросло до 27 человек. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу госкомитета национальной безопасности страны.

«В медицинских учреждениях находятся 27 сотрудников, пять из которых получили огнестрельные ранения. Состояние здоровья одного сотрудника оценивается как тяжелое, он находится в реанимации», — рассказали в ведомстве.

Ранее в четверг сообщалось, что всего после спецоперации по задержанию Атамбаева к медикам обратились 52 человека.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию бывшего президента страны в его резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека. Они предприняли попытку штурма, однако сторонники Атамбаева открыли ответный огонь.

В результате спецоперации один спецназовец погиб, еще шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники. Местонахождение еще одного силовика остается неизвестным. Задержать бывшего главу государства так и не удалось.

Атамбаева обвиняют в ряде преступлений, среди которых коррупция и незаконное освобождение криминального авторитета. Экс-президент отрицает все обвинения.