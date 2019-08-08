Прямой эфир
Сюжет:

Число пострадавших при попытке задержания Атамбаева силовиков возросло до 27

0
Фото: РИА Новости/Светлана Федотова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число силовиков, пострадавших во время штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, возросло до 27 человек. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу госкомитета национальной безопасности страны.

Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии
Россия видит лишь мирное решение конфликта по задержанию экс-президента республики

«В медицинских учреждениях находятся 27 сотрудников, пять из которых получили огнестрельные ранения. Состояние здоровья одного сотрудника оценивается как тяжелое, он находится в реанимации», — рассказали в ведомстве.

Ранее в четверг сообщалось, что всего после спецоперации по задержанию Атамбаева к медикам обратились 52 человека.

Вечером 7 августа спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию бывшего президента страны в его резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека. Они предприняли попытку штурма, однако сторонники Атамбаева открыли ответный огонь.

В результате спецоперации один спецназовец погиб, еще шестерых бойцов спецназа сторонники Атамбаева взяли в заложники. Местонахождение еще одного силовика остается неизвестным. Задержать бывшего главу государства так и не удалось.

Атамбаева обвиняют в ряде преступлений, среди которых коррупция и незаконное освобождение криминального авторитета. Экс-президент отрицает все обвинения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Атамбаев признался в стрельбе во время штурма его резиденции
Экс-глава Киргизии Атамбаев пообещал отпустить взятых в плен силовиков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017