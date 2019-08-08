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Движение ограничат в центре Казани из-за фестиваля духовых оркестров

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В Казани 9 и 11 августа временно ограничат движение транспорта на центральных улицах.

Причиной станет проведение Международного фестиваля духовых оркестров «Фанфары Казани». Колонна музыкантов пройдет от часов на улице Баумана до площади Первого мая.

Будут перекрыты пересечения улицы Баумана с Университетской, Астрономической, Чернышевского и Профсоюзной, а также улица Кремлевская на участке от Чернышевского до площади Первого Мая, передает Inkazan.ru.

Фестиваль проходит 8–11 августа. В «Фанфарах Казани» примут участие 19 коллективов и более 700 музыкантов из оркестров Министерства обороны, МВД и Национальной гвардии. Для зрителей в этом году сыграют летчики и десантники. Запланированы плац-концерты и выступления в городских парках.

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