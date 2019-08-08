Аграрии Хабаровского края получат субсидии на элитное семеноводство

В Хабаровском крае аграриям предоставят субсидии на поддержку элитного семеноводства. В министерстве сельского хозяйства завершили рассмотрение документов, сообщает сайт правительства региона.

Поддержку получат шесть крупных хозяйств и восемь крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). По информации минсельхоза региона, аграрии смогут компенсировать затраты на уже приобретенные семена элиты и суперэлиты. В основном это соя, картофель и зерновые, пишет ИА AmurMedia.

По словам и.о. начальника отдела растениеводства краевого минсельхоза Сергея Фирстова, потребность в элитных семенах растет. В 2019 году на получение субсидии увеличилось количество заявителей. Отчасти это связано с тем, что семена элиты стали более доступны.

В общей сложности между сельхозтоваропроизводителями распределят 6,2 млн рублей. В этом году объем средств увеличен на 15% по сравнению с прошлым годом.