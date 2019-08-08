Маколей Калкин пошутил над перезапуском фильма «Один дома»

Американский актер, исполнитель главной роли в фильме «Один дома» Маколей Калкин на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с собой в образе главного героя картины Кевина Маккалистера спустя почти 30 лет после того, как родители забыли его дома в канун Рождества. Таким образом, артист отреагировал на сообщение Disney о перезапуске фильма 1990 года.

«Вот как на самом деле будет выглядеть перезапуск «Одного дома», — приводит слова Калкина телеканал «Звезда».

На фотографии можно увидеть повзрослевшего Кевина Маккалистера, который превратился из милого ребенка в обрюзгшего и растрепанного мужчину. Он сидит дома на старом диване перед ноутбуком и держит в руках тарелку с едой. На заднем плане можно заметить подушку со снеговиком.

7 августа сообщалось, что студия Disney объявила о намерении снять ремейки фильмов «Ночь в музее» и «Один дома». Таким образом, компания планирует «активно работать» с произведениями Fox для наполнения платформ студии. Новинки будут доступны на пока еще не запущенной стриминговой платформе Disney+. Запустить площадку планируется 12 ноября.