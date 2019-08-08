Дорожники сообщили о возможной причине размыва трассы на Колыме

В Тенькинском городском округе Магаданской области продолжается восстановление трассы Палатка–Кулу–Нексикан с 242-го по 249-й км. Участок дороги был закрыт для всех видов транспорта после размыва.

По информации дорожных служб, размыв произошел в результате сильных осадков, также обнаружено изменение русла ручья Боровой, которое могло повлиять на выход воды на проезжую часть, пишет ИА MagadanMedia.

Открыть движение по трассе планируют в течение трех суток. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор посетил аварийный участок и провел совещание по вопросу восстановления движения на трассе.

5 августа на трассе «Колыма» в районе поселка Дебин ввели ограничение движения из-за подъема воды в реке Нехай.