Прямой эфир

Турецкий Ziraat Bank начал принимать карты «Мир»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Карты «Мир» начал принимать еще один крупный турецкий банк — Ziraat Bank. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в пресс-службе платежной системы «Мир».

Договор о «Мире»: российская платежная система освоит онлайн-кошельки
Qiwi первым на рынке электронных денег выпустит пластиковые карты НСПК

«Благодаря этому партнерству сеть приема российских платежных карт расширилась на 7,2 тыс. банкоматов и почти 500 тыс. торгово-сервисных предприятий, обслуживаемых турецким банком», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Это сотрудничество позволит россиянам, многие из которых выбирают турецкие курорты в качестве места для отдыха, пользоваться там привычным платежным инструментом.

В середине апреля карты «Мир» начал принимать с своей сети один из крупнейших банков Турции Is Bank. 26 июля министр энергетики России, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак выразил надежду, что в скором времени эти карты начнут принимать по всей Турции.

Всего в системе «Мир» участвуют 310 банков, практически все они осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва и Анкара обсудили новые точки роста товарооборота
Почта Банк запустил кобрендовую карту совместно с розничной сетью

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017