Турецкий Ziraat Bank начал принимать карты «Мир»

Карты «Мир» начал принимать еще один крупный турецкий банк — Ziraat Bank. Об этом в четверг, 8 августа, сообщили в пресс-службе платежной системы «Мир».

«Благодаря этому партнерству сеть приема российских платежных карт расширилась на 7,2 тыс. банкоматов и почти 500 тыс. торгово-сервисных предприятий, обслуживаемых турецким банком», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Это сотрудничество позволит россиянам, многие из которых выбирают турецкие курорты в качестве места для отдыха, пользоваться там привычным платежным инструментом.

В середине апреля карты «Мир» начал принимать с своей сети один из крупнейших банков Турции Is Bank. 26 июля министр энергетики России, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак выразил надежду, что в скором времени эти карты начнут принимать по всей Турции.

Всего в системе «Мир» участвуют 310 банков, практически все они осуществляют прием и обслуживание карт в сети своих устройств. Более 160 банков занимаются выпуском карт системы.