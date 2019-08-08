МегаФон показал рост финансовых показателей за II квартал 2019 года

Сотовый оператор МегаФон по результатам II квартала 2019 года показал уверенный рост финансовых показателей при сохранении лояльной базы абонентов. Об этом «Известиям» в четверг, 8 августа, сообщили в компании.

Так, выручка год к году выросла на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей. Чистая прибыль за квартал увеличилась с 2,1 млрд рублей до 2,9 млрд. В свою очередь, рост показателя OIBDA вырос на 20,6% до 38,9 млрд рублей.

Кроме того, ключевым событием второго квартала стало завершение выкупа акций «Мегафона» у миноритарных акционеров. Еще одним – инвестиции до 2 млрд рублей в трансформацию розничной сети — в ближайшие пару лет МегаФон обновит до 1000 салонов связи, превратив их в «цифровые оазисы».

В компании также рассказали, что инвестировали 16 млрд рублей на дальнейшее развитие, вложившись в том числе в строительство сетей четвертого поколения: LTE и LTE Advanced. Благодаря чему, по статистике Роскомнадзора МегаФон сохраняет лидерство по числу базовых станций в России. Это почти 250 тысяч базовых станций, при этом в 4G — более 100 тыс. базовых станций. Это значительно превышает аналогичные показатели конкурентов. Ранее мобильный интернет от МегаФона третий год подряд признан самым быстрым в стране по результатам международного исследования Ookla. Сеть МегаФона с самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G доступна в 83 российских регионах.