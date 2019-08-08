Прямой эфир

МегаФон показал рост финансовых показателей за II квартал 2019 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотовый оператор МегаФон по результатам II квартала 2019 года показал уверенный рост финансовых показателей при сохранении лояльной базы абонентов. Об этом «Известиям» в четверг, 8 августа, сообщили в компании.

Так, выручка год к году выросла на 4,5% и составила 85,6 млрд рублей. Чистая прибыль за квартал увеличилась с 2,1 млрд рублей до 2,9 млрд. В свою очередь, рост показателя OIBDA вырос на 20,6% до 38,9 млрд рублей.

Кроме того, ключевым событием второго квартала стало завершение выкупа акций «Мегафона» у миноритарных акционеров. Еще одним – инвестиции до 2 млрд рублей в трансформацию розничной сети — в ближайшие пару лет МегаФон обновит до 1000 салонов связи, превратив их в «цифровые оазисы».

В компании также рассказали, что инвестировали 16 млрд рублей на дальнейшее развитие, вложившись в том числе в строительство сетей четвертого поколения: LTE и LTE Advanced. Благодаря чему, по статистике Роскомнадзора МегаФон сохраняет лидерство по числу базовых станций в России. Это почти 250 тысяч базовых станций, при этом в 4G — более 100 тыс. базовых станций. Это значительно превышает аналогичные показатели конкурентов. Ранее мобильный интернет от МегаФона третий год подряд признан самым быстрым в стране по результатам международного исследования Ookla. Сеть МегаФона с самым быстрым мобильным интернетом LTE/4G доступна в 83 российских регионах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Ростелеком» и «Мегафон» совершили первый международный звонок в 5G
«Мегафон» ответил на обвинения ФАС в нарушении закона о защите конкуренции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017