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Женщина погибла после нападения бойцовской собаки в Уфе

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Жительница Уфы погибла в результате нападения собаки в квартире. Пес схватил гостью за лицо.

По данным правоохранительных органов, стаффордширский терьер находился в квартире вместе с хозяйкой и двумя ее гостями. Компания распивала алкогольные напитки. В определенный момент женщина пошла спать, а пес встал на охрану комнаты. Когда гостья зашла в комнату, собака набросилась на 48-летнюю женщину и укусила за лицо. От потери крови потерпевшая скончалась.

По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Ранее сообщалось, что в Стерлитамаке собака бойцовской породы покусала маленькую девочку. Пес вел себя агрессивно и бросался даже на хозяина.

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