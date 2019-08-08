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Эрдоган опять заявил о непризнании присоединения Крыма

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 августа на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским снова отказался признать Крым частью России.

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«Турция не признавала и не признает незаконную аннексию Крыма. Крымские татары — наши братья, и они являются важной составляющей гуманитарных и исторических связей между Турцией и Украиной», — цитирует его ТАСС.

Эрдоган также выразил надежду, что конфликт на Донбассе скоро завершится.

При этом Зеленский в ходе встречи с украинской общиной в Анкаре выразил уверенность, что полуостров вернется в состав Украины.

7 августа Зеленский заблудился на ковровой дорожке у резиденции Эрдогана.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с РФ. Несмотря на это, Киев и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. Москва, в свою очередь, не раз подчеркивала, что референдум прошел при соблюдении всех международных и демократических норм и является легитимным.

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