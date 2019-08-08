Госдеп США одобрил продажу Южной Корее вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Южной Корее 12 многоцелевых вертолетов MH-60R за $800 млн. Об этом в четверг, 8 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на документ Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

Отмечается, что Южная Корея планирует закупить вертолеты с обширными сопутствующими средствами радиолокации, связи и вооружениями. Это необходимо для сдерживания региональных угроз.

6 августа южнокорейские военные обвинили КНДР в очередных пусках «неопознанных снарядов». По имеющейся информации, речь идет о двух неопознанных снарядах, которые якобы были запущены из провинции Южный Хванхэ утром в этот день.

Отмечается, что за последние две недели Северная Корея провела уже четыре подобных пуска. КНДР подтвердила, что 2 августа испытала новую ракетную систему. По словам президента США Дональда Трампа, испытания таких ракет не нарушают подписанного им и Ким Чен Ыном сингапурского соглашения. Дискуссий о ракетах меньшей дальности и не было, подчеркнул американский лидер.