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Фото: Борис Ульзибат
У DMC-12 окрашивались только пластиковые детали. Передний обтекатель, как на «восьмерке» с коротким крылом...
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Фото: Борис Ульзибат
... и задняя накладка.
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Фото: Борис Ульзибат
В дверях сделаны маленькие форточки с опускными стеклами
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Фото: Борис Ульзибат
От сэндвич панелей, из который изначально планировали делать каркас кузова, в серийной машине осталось всего три детали. Одна из них — площадка для крепления номерного знака
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Фото: Борис Ульзибат
Спидометр размечен до 85 миль в час, тогда как в фильме «Назад в будущее» перемещения во времени происходили на скорости 88 миль в час. Испытания журнала Road&Track показали, что автомобиль способен разогнаться до 110 миль в час или 177 км в час
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Фото: Борис Ульзибат
Посадка очень низкая. За сиденьями расположен вместительный отсек
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Фото: Борис Ульзибат
Передняя панель мягкая, травмобезопасная
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Фото: Борис Ульзибат
Помимо 5-ступенчатой «механики», предлагался 3-ступенчатый «автомат»
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