Названы марки лучших спагетти

Специалисты «Росконтроля» провели исследование семи брендов макаронных изделий и назвали лучших производителей спагетти. Результаты приведены на сайте организации.

Тест прошла продукция марок Makfa, Шебекинские, Gallina Blanca, «Роллтон» (обычные спагетти группы А и яичные спагетти группы В), Pasta Zara, «Экстра М», «Ладные».

Среди взятых образцов из муки из мягкой пшеницы были произведены спагетти «Роллтон яичные» и «Экстра М». Они относятся к макаронным изделиям группы В, в отличие от остальных образцов, которые относятся к группе А.

«Для здорового питания лучше всего подходят спагетти из твердой пшеницы, они богаты витаминами и фигуре не навредят», — отмечено в исследовании.

Пищевая ценность продукции группы В иная, такие спагетти быстрее разварятся, а после варки станут липкими. Липкая поверхность была и у изделий Gallina Blanca и Pasta zara, хотя они относятся к группе А.

Пестицидов не обнаружено ни в одном образце. Высокое содержание фосфорных солей замечено в изделиях Gallina Blanca, что может говорить о наличии в продукции не указанных в маркировке фосфатов. В спагетти «Ладные» была обнаружена существенная примесь мягкой пшеницы, которая при этом не превышает нормы.

Спагетти «Шебекинские» и Makfa имеют на поверхности микротрещины — это не регламентируется стандартом, однако покупателям может не понравится. Также они имеют коричневый оттенок.

После варки эксперты остались довольны вкусом, запахом и внешним видом всех образцов. В целом, ни к одной продукции у специалистов не возникло серьезных замечаний.

Ранее эксперты протестировали представленную в российских магазинах ряженку с массовой долей жира 4%. В одном из образцов была найдена кишечная палочка.

«Росконтроль» — частная организация, не имеющая отношения к государственной системе контроля качества. Как писали «Известия», у предпринимателей регулярно возникают вопросы к методам оценки продуктов, которые практикует компания. Кроме того, бизнесмены жалуются на то, что им нередко предлагают провести повторные экспертизы за деньги, а также на сложности с защитой своей репутации в суде, из-за того что в состав организации входит множество юридических лиц.