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Фото: Борис Ульзибат
Фары полностью светодиодные
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В уголке фонаря прячется крышка зарядного порта
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Фото: Борис Ульзибат
Центральный дисплей вне конкуренции, как по размеру, так и по функциональности
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Фото: Борис Ульзибат
Приборная панель цифровая, с непривычной графикой. Режимы движения переключаются мерседесовским подрулевым рычажком
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Фото: Борис Ульзибат
Объем переднего багажника — 187 литров
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Фото: Борис Ульзибат
Объем заднего багажника 736 л, а со сложенными задними сиденьями — 2180 литров
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Фото: Борис Ульзибат
Мягкое кресло установлено высоко, как и подобает кроссоверу
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Фото: Борис Ульзибат
На втором ряду места много, но задний диван низкий, плоски и лишен центрального подлокотника
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