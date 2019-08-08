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Помощник госсекретаря США по странам Латинской Америки ушла в отставку

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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Department of State
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Помощник госсекретаря США по Западному полушарию Кимберли Брайер подала в отставку. Как сообщает в четверг, 8 августа, The Washington Post, госсекретарь Майк Помпео на этой неделе принял ее заявление.

Брайер занимала свой пост с октября прошлого года. По информации издания, причиной отставки стали личные мотивы. Сама Брайер не стала отвечать на вопросы, касающиеся увольнения, и переадресовала их госдепартаменту.

В качестве помощника госсекретаря она занималась налаживанием партнерских отношений с южноамериканскими странами, а также контролем за уровнем иммиграции из Мексики и других стран Центральной Америки.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванка опубликовала в Twitter совместное фото с Брайер и ее дочерью, поблагодарив экс-чиновницу за дружбу и отличную работу.

В марте этого года Майк Помпео пошутил о собственной отставке. Он заявил, что останется в в администрации президента до тех пор, пока Трамп «не выставит его вон при помощи Twitter».

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