На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

На западе Аляски найдена стеклянная бутылка с посланием времен СССР. Об этом 7 августа сообщил телеканал «Вести: Приморье» со ссылкой на местные СМИ.⠀

Капсулу времени с русскоязычной запиской обнаружил в заливе Шишмарев американец Тайлер Иванофф. Отправитель, согласно посланию, служил на «Русском флоте Дальневосточного пароходства» на плавбазе «Сулак».

«Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак. Приветствую Вас, кто найдет эту бутылку, просим сообщить по адресу гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак всему экипажу. Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», - говорится в послании.

Послание датировано 20 июня 1969 года.

4 августа американец нашел брошенную в океан на Гавайях бутылку с письмом. Она провела в океане 13 лет.