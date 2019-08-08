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Скончался пострадавший при штурме резиденции Атамбаева спецназовец

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Один из спецназовцев, получивший ранение при штурме доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, скончался в больнице. Об этом в среду, 7 августа, сообщили в минздраве республики.

«Принимавший участие в штурме военнослужащий скончался от полученных ранений», — приводит заявление ТАСС.

В пресс-службе Госкомитета Нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) отметили, что силовика мог убить из снайперской винтовки сторонник экс-президента.

В среду спецназ предприняли попытку задержания Атамбаева и начали штурм его дома в селе Кой-Таш (вблизи Бишкека).

На защиту бывшего президента вышли его сторонники. Начались столкновения с полицией. В результате пострадали 43 человека, один погиб, а несколько были взяты в заложники. При этом начальник главка МВД Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов, пострадавший в ходе столкновения, впал в кому в реанимации.

Сторонники экс-президента опубликовали видео со взятыми в плен силовиками.

Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса экс-президента, что позволило начать уголовное расследование в его отношении.

Атамбаев подозревается в причастности к коррупционной схеме при модернизации ТЭЦ Бишкека.

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