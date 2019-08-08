«Гагаринский старт» на Байконуре закроется на модернизацию на 2020-2023 годы

Площадка «Гагаринский старт» на космодроме Байконур, с которого осталось запустить лишь одну ракету «Союз-ФГ», закроется на модернизацию в 2020 на три года. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на аэрокосмический комитет министерства аэрокосмической промышленности Казахстана (Казкосмос).

Отмечается, что с «Гагаринского старта» можно запускать только «Союз-ФГ» с украинской аналоговой системой управления.

Модернизация необходима для того, чтобы выводить в космос новые ракеты-носители «Союз-2» уже с российской компьютерной системой управления. Переход на новый формат потребует замену кабельной сети.

«По предварительным планам, модернизация («Гагаринского старта») начнется в 2020 году и продлится до 2023 года», — рассказали в «Роскосмосе».

В Казкосмосе добавили, что общая сумма затрат на модернизацию составит $87 млн. Средства в равных долях внесут Россия, Казахстан и ОАЭ – по $29 млн.

«Гагаринский старт» — пусковая площадка на на космодроме Байконур, с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал космический корабль «Восток» с летчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.

4 апреля с Байконура стартовала ракета «Союз-2.1а» с самым быстрым в истории космическим грузовиком «Прогресс МС-11». Корабль добрался до МКС по сверхкороткой схеме. Обычно российские аппараты летают по стандартной двухсуточной (34 витка) или по короткой шестичасовой (четыре витка) программе.