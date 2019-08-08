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Названы страны с большим числом краж денег с банковских карт россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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У россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки. Об этом в четверг, 8 августа, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

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«Основными опасностями, которые могут поджидать путешественников, являются физическая кража карты, компрометация PIN-кода, а также скимминг — копирование магнитной полосы карты», — отметили в кредитной организации.

В банке также посоветовали россиянам за рубежом использовать бесконтактные платежи, держать при себе немного наличности, а после поездки поменять PIN-коды своих карт.

29 июля стало известно, что исследователи в области безопасности из компании Sucuri обнаружили новый способ кражи денег с карт. По словам специалистов, киберпреступники заразили сайты программой-скиммером, нацеленной на кражу платежных данных.

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