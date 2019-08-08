В Киеве заявили о полной зависимости партии Зеленского от США

Украинский журналист Дмитрий Василец заявил, что партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» полностью зависит от США. Об этом 7 августа сообщило издание «ПолитНавигатор».

По его словам, в начале августа Американское агентство по международному развитию (USAID) организовало тренинг для депутатов. Однако он возмутился тем, что это мероприятие не освещается в СМИ и проходит «тихонечко», без привлечения журналистов.

Кроме того, Василец отметил, что на тренинг придут не только обычные нардепы, но и члены партии «Слуга народа» со своими помощниками.

«Чтобы у народного депутата не залетела какая-либо мысль ненужная, чтобы помощники народных депутатов проходили нужные курсы и говорили нужные вещи», — предположил он.

Помимо всего прочего он обратил внимание на обилие флагов Евросоюза (ЕС) в Киеве. Журналист отметил, что символика ЕС «красуется» буквально на каждом госучреждении.

«Когда я наблюдаю этот цирк, когда на наших государственных учреждениях висит символика ЕС, НАТО — то ли это абсолютно унизительная и дурацкая форма подражания тем же ЕС и НАТО, то ли это такая гибридная форма оккупации», — подчеркнул Василец.

Ранее в июле премьер Италии предрек утрату доверия между ЕС и РФ из-за Украины. По словам Джузеппе Конте, приход к власти на Украине Владимира Зеленского дает новые возможности для диалога в целях урегулирования кризиса в стране.