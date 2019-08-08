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Под Новороссийском ведутся спасательные работы после падения автобуса в обрыв

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Под Новороссийском спасатели в настоящее время извлекают 16 человек из упавших в обрыв автобуса и легкового автомобиля. Об этом 8 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«По уточненным данным, в автобусе находился 41 человек — 39 пассажиров, водитель и экскурсовод, в легковом автомобиле — четыре человека», — говорится в сообщении.

По данным регионального МВД, 11 детей и 16 взрослых были доставлены в больницы.

На данный момент уже 27 пострадавших смогли эвакуировать. В скором времени автобус поднимут, сообщает «Интерфакс».

Автобус столкнулся с автомобилем вечером 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский.

В результате инцидента погибли три человек. Изначально сообщалось о четырех погибших, однако врачи смогли реанимировать одного ребенка.

Еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

На место инцидента выехал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, главные внештатные специалисты и бригады санавиации. Также отмечается, что на месте ДТП работают 22 бригады скорой помощи.

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