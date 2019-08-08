Ребенка реанимировали после ДТП с автобусом под Новороссийском

Под Новороссийском врачи смогли реанимировать ребенка после клинической смерти. Он находился в салоне автобуса, рухнувшего с 30-метрового обрыва. Об этом 8 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее региональный минздрав заявил о четырех погибших, но благодаря усилиям врачей одного ребенка удалось спасти.

Автобус столкнулся с автомобилем вечером 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский.

В результате инцидента 30 человек получили ранения различной степени тяжести, еще трое погибли. Спасатели продолжают извлекать пострадавших из покореженного транспортного средства.

На место инцидента выехал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, главные внештатные специалисты и бригады санавиации. Также отмечается, что на месте ДТП работают 22 бригады скорой помощи.