Минздрав подтвердил гибель четырех человек при падении автобуса с обрыва под Новороссийском

Минздрав Краснодарского края подтвердил гибель четырех человек в ДТП с автобусом под Новороссийском. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На месте погибли четыре человека, в том числе два ребенка», — говорится в сообщении. Еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

Автобус столкнулся с двумя автомобилями вечером 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский.

На место инцидента выехал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, главные внештатные специалисты и бригады санавиации. Также отмечается, что на месте ДТП работают 22 бригады скорой помощи.