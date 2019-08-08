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Источник сообщил об увеличении числа жертв ДТП под Новороссийском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Число погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех, среди них двое детей. Об этом 8 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как отмечает ГИБДД, глубина обрыва, куда упал автобус, составляет около 30 м.

На место инцидента выехала группа следователей и криминалистов. По информации «РИА Новости», в Краснодарском крае создали оперативный штаб в связи с аварией. Его возглавил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, который на данный момент находится на месте ДТП.

Транспортное средство столкнулось с двумя автомобилями вечером 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. По информации «Известий», еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

На место инцидента выехал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, главные внештатные специалисты и бригады санавиации. Также отмечается, что на месте ДТП работают 22 бригады скорой помощи.

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