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В МЧС назвали число погибших в аварии с автобусом под Новороссийском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В результате аварии с экскурсионным автобусом погибли два человека, еще 21 пострадал. Об этом 7 августа сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Работы по извлечению пострадавших на данный момент продолжаются. Высота обрыва, куда сорвался автобус, составляет около 10 метров.

По данным других источников, постояльцев санатория «Эллада» ФНС России в автобусе не было, только водитель и экскурсовод. Все туристы возвращались из Абрау-Дюрсо.

Транспортное средство столкнулось с двумя автомобилями вечером 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. По информации «Известий», жертвами аварии стали два человека, еще 30 пострадали.

На место инцидента выехал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, главные внештатные специалисты и бригады санавиации. Также отмечается, что на месте ДТП работают 22 бригады скорой помощи.

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