Прямой эфир

Детские поликлиники обновят в Тверской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выделение более 24 млн рублей на развитие здравоохранения обсудили на заседании бюджетной комиссии Тверской области. Свыше 21 млн рублей направят 14 учреждениям на создание комфортных условий для несовершеннолетних пациентов. Среди них детская поликлиника при городской больнице №6, поликлиники при детских больницах №№1, 2, 3 и Детской областной клинической больнице.

В числе запланированных мероприятий — реконструкция стоек регистрации, обустройство игровых зон, комнат для кормления, установка инфоматов, оснащение учреждений крытыми зонами для хранения колясок, обновление мебели и другие решения для удобства детей и родителей, пишут «Тверские ведомости».

В период проведения работ закрытие детских поликлиник не планируется. При реконструкции регистратур они будут работать в других помещениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительство детской поликлиники в Твери завершено на 90%
Новую детскую больницу построят в Твери

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017