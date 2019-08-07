Детские поликлиники обновят в Тверской области

Выделение более 24 млн рублей на развитие здравоохранения обсудили на заседании бюджетной комиссии Тверской области. Свыше 21 млн рублей направят 14 учреждениям на создание комфортных условий для несовершеннолетних пациентов. Среди них детская поликлиника при городской больнице №6, поликлиники при детских больницах №№1, 2, 3 и Детской областной клинической больнице.

В числе запланированных мероприятий — реконструкция стоек регистрации, обустройство игровых зон, комнат для кормления, установка инфоматов, оснащение учреждений крытыми зонами для хранения колясок, обновление мебели и другие решения для удобства детей и родителей, пишут «Тверские ведомости».

В период проведения работ закрытие детских поликлиник не планируется. При реконструкции регистратур они будут работать в других помещениях.