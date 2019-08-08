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Автобус с туристами загорелся на севере Греции

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Фото: www.kozanilife.gr
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На севере Греции в тоннеле загорелся туристический автобус, в числе пассажиров есть дети. Об этом сообщило издание Кozanilife.gr в среду, 7 августа.

Автобус направлялся из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани. Водитель транспортного средства при возникновении признаков возгорания сумел вывести его из тоннеля и высадить пассажиров.

Причины инцидента неизвестны.

2 августа на северо-западе Турции загорелся автобус с пассажирами. Погибли пятеро, в том числе ребенок, еще 15 человек госпитализированы. По предварительным данным, в салоне загорелась кофемашина.

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