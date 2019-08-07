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День коренных народов мира отметят в Мурманской области

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В Туломе Мурманской области пройдут мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира. Основные события состоятся 10 августа на площадке местного дома культуры.

Желающие смогут принять участие в испытаниях по национальным видам спорта: метанию аркана, прыжкам через нарты, стрельбе из арбалета и женскому саамскому футболу, передает ИА «Би-порт».

На площади у Туломского сельского дома культуры откроется экспозиция предметов саамского быта. По традиции праздник завершится угощением саамской ухой и «Костром единения» в исполнении саамского нойда Нади Фениной.

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