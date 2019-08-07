Арктический центр эпоса и искусств появится в Якутске

В Якутске построят Арктический центр эпоса и искусств, проект находится в стадии разработки. Там разместят сразу несколько учреждений культуры: Театр Олонхо, Саха академический театр им. П.А. Ойунского, Филармония Якутии им.Г.М. Кривошапко, Театр Коренных малочисленных народов Севера, несколько выставочных площадок.

Комплекс должен стать местом круглогодичного культурного досуга, отмечает ИА YakutiaMedia. Арктический центр будет создан на условиях государственно-частного партнёрства.

Утвержден предельный размер средств для предоставления субсидий из бюджета Якутии на реализацию проекта — 18 млрд 644 млн рублей на 12 лет. Итоговая стоимость здания может снизиться в связи с конкурсными процедурами.