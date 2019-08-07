Возбуждено уголовное дело по факту осквернения Вечного огня в Кирове

Полиция установила личности злоумышленников, которые обвиняются в сожжении венка на Вечном огне в городе Киров Калужской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Около восьми часов вечера 1 августа на площади Победы в пламени Вечного огня были уничтожены цветы и венок, возложенные к мемориалу защитникам Родины, погибшим во время Великой Отечественной войны, пишет газета «Весть». Обвинение предъявлено двум местным жителям 1996 года рождения. На время расследования с них взята подписка о невыезде.

Как сообщалось в середине июня, в Серове Свердловской области пришлось отложить мероприятия ко дню начала Великой Отечественной войны. Решение принято в связи с пожаром у Вечного огня, который устроили дети вечером 11 июня. Огонь повредил венки и стелу мемориального комплекса.