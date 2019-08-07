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Фестиваль русской оперы впервые пройдет в Иркутской области

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Первый фестиваль русской оперы начнется в Иркутской области 10 августа. На территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы» ожидается около 2 тыс. зрителей. Мероприятие посвящено 175-летию Н. А. Римского-Корсакова и 220-летию А. С. Пушкина.

Будут представлены две оперы русского композитора Н. А. Римского-Корсакова: «Царская невеста» и «Золотой Петушок». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Приангарья. В спектаклях примут участие губернаторский симфонический оркестр под управлением Илмара Лапиньша, камерный хор Иркутской областной филармонии, солисты из Европы и России. 14 августа в Иркутске состоится гала-концерт Фестиваля русской оперы.

Напомним, Мариинский театр в Санкт-Петербурге откроет новый сезон премьерой оперы «Пеллеас и Мелизанда» Клода Дебюсси. Режиссером спектакля, художником по костюмам и художником-постановщиком выступит Анна Матисон, жена актера Сергея Безрукова. Постановку покажут 24 и 28 октября в Концертном зале.

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