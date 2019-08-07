Юрист усомнился в получении Порошенко помощи от Госдепа и инопланетян

Украинский юрист Андрей Портнов выразил мнение, что экс-президенту страны Петру Порошенко не поможет никакая внешняя поддержка, даже от инопланетян. Об этом 7 августа сообщил портал «ПолитНавигатор».

По его словам, опасения правоохранителей и судей касательно того, что за бывшего главу государства из-за уголовных дел заступятся Госдеп, Евросоюз или инопланетяне, оказались неоправданными. Он отметил, что они не предъявляли каких-либо требований и не выражали протест.

«Поэтому не апеллируйте к другим мирам и идите вперед, фигурант больше никому не нужен и не представляет ценности. Он государственный преступник, и ничего не мешает в ближайшее время получить на него согласие парламента и избрать меру пресечения», — заявил юрист.

Накануне стало известно, что экс-президент Украины проходит в качестве свидетеля по всем уголовным делам, в которых фигурирует его имя, и не является подозреваемым ни в одном из них. Об этом рассказал украинский генпрокурор Юрий Луценко.

В этот же день сообщалось, что ГБР возбудило еще одно уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко. Политика обвинили в поездке на Мальдивы в 2018 году по поддельным документам.