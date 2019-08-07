Обновленный парк «Учкуевка» в Севастополе откроют осенью

Работы по благоустройству севастопольского парка «Учкуевка» выполнены на 80%. Глава наблюдательного совета при департаменте городского хозяйства Артём Гайдук осмотрел объект.

«Работы проводятся качественно и в соответствии с проектом. Высказали небольшие замечания в части сохранности зеленых насаждений», – цитирует его пресс-служба правительства города.

Подрядчик рассчитывает сдать парк к октябрю, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь». Сейчас завершается мощение плитки, ведется работа по заливке фундаментов для павильонов и сборке железобетонных конструкций.