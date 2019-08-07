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Учителей русского языка будут обучать в Псковской области

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Псковская область получит 7,5 млн рублей на развитие кадрового потенциала около 850 учителей русского языка (по 2,5 млн рублей ежегодно начиная с 2020-го года). В работе задействуют музей-заповедник имени Пушкина «Михайловское» и Псковский государственный университет.

В регион на обучение также приедут порядка 1800 учителей-русистов из других субъектов страны. Для них проведут несколько обучающих семинаров и итоговую конференцию в рамках нацпроекта «Образование». Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

Министерство просвещения РФ на развитие кадрового потенциала учителей русского языка направит всего 329 миллионов рублей. Их получат 11 регионов.

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