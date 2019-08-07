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Посещение лесопарка «Кумысная поляна» могут запретить в Саратове

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В связи с угрозой распространения мышиной лихорадки (ГЛПС) Общественная палата Саратовской области предлагает запретить жителям посещать лесопарк «Кумысная поляна» в столице региона.

«По последней информации, ГЛПС у нас не только на Кумысной поляне, но также в Татищевском, Саратовском, Самойловском, Новобурасском, почти в 15 районах», — заявила ИА «Взгляд-инфо» председатель комиссии ОП по охране здоровья граждан Татьяна Топилина.

По ее словам, территории детских лагерей отдыха обработаны и там опасность сведена к нулю. Дачникам и посетителям лесов региона рекомендуют соблюдать все меры предосторожности. Дополнительные дератизационные мероприятия в «Кумысной поляне» завершатся к 10 сентября.

К высокоактивным очаговым территориям относятся семь районов Саратовской области. Мышиной лихорадкой называют геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Это острая вирусная природно-очаговая болезнь, которая протекает с лихорадкой, общей интоксикацией, поражением сосудов и тяжелым поражением почек.

Инфекцию переносят лесные мышевидные грызуны. От них к человеку вирус передается воздушно-пылевым, фекально-оральным и контактным путями. В июне сообщалось, что в Саратовской области заболеваемость мышиной лихорадкой достигла 90 человек на 100 тыс. населения. В середине июля общее число зараженных приблизилось к 900.

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