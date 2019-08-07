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Центральный аппарат СКР расследует дело о финансировании ФБК Навального

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело о финансировании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе СК в среду, 7 августа.

«По поручению Александра Бастрыкина, уголовное дело... о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, переданы для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК», — говорится в сообщении ведомства.

Также Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат уголовные дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве.

В СК отметили, что на данный момент уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка соединены в одно производство. В зависимости от роли каждого девяти фигурантам предъявлены обвинения по статьям 212 и 318 УК РФ — «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее 7 августа стало известно, что два человека, участвовавших в несогласованной акции в центре Москвы 27 июля, объявлены в розыск, одного из них зовут Сергей Фомин.

Несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму состоялась в Москве 27 июля. По данным полиции, в мероприятии участвовало более 3,5 тыс. человек, большинство из которых — иногородние, более 1 тыс. человек были задержаны.

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