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Мамаев и Кокорин сыграют против команды «Салют» из Белгорода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие срок лишения свободы в колонии в Белгородской области, проведут игру против местной команды «Салют».

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Об этом говорится в сообщении на официальной странице «Салюта» в Instagram. «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии № 4», — говорится в соцсети.

Матч состоится 10 августа в исправительной колонии № 4 города Алексеевка.

8 октября 2018 года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий устроили драку в одном из московских кафе и на парковке. Против них возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Побои», однако позже его переквалифицировали на статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил всех обвиняемых к реальным срокам заключения. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев лишения свободы, братья Кокорины — 1 год и 6 месяцев.

В начале августа спортсмены обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО). Дата рассмотрения ходатайств об УДО будет определена после изучения их личных дел.

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