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В России откроется передвижная выставка «100 лет Баухаусу»

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Фото: Global Look Press/Jens Büttner
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Открытие передвижной выставки «100 лет Баухаусу» состоится в Москве 11 августа. Тематическое мероприятие представит национальный туристический офис Германии в России совместно с посольством страны в Москве.

Как сообщили организаторы, мероприятие приурочено к юбилею школы архитектуры и дизайна «Баухаус», которая была основана в 1919 году в Веймаре.

Интерактивная выставка представляет собой инсталляцию, состоящую из трех частей. Каждая из них в интересной форме рассказывает о становлении и развития направления. Гости выставки смогут проверить свои знания о «Баухаусе» и узнать неизвестные факты из его истории.

После экспозиции в Москве инсталляция направится на гастроли по России. Она украсит собой консульства ФРГ в Белгороде и Екатеринбурге, а в столицу вернется 3 октября — ее можно будет увидеть в отеле The Ritz-Carlton.

В конце года в ГМИИ им. А.С. Пушкина к 100-летию «Баухауса» представят выставку, рассказывающую о судьбе немецкого художника Оскара Шлеммера.

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