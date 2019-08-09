Культурный уикенд: выбор «Известий»

«Однажды в… Голливуде» (18+)

Режиссер: Квентин Тарантино, в ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Эмиль Хирш, Маргарет Куэлли, Тимоти Олифант, Дакота Фаннинг, Брюс Дерн, Майк Мо, Люк Перри, Дэмиэн Льюис, Аль Пачино, Николас Хэммонд и др.

Это самый личный фильм Квентина Тарантино, где впервые в одном кадре встретились две суперзвезды мирового кино — Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его «золотого века». Известный актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.

«Дора и Затерянный город» (6+)

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Джеймс Бобин, в ролях: Изабела Монер, К’Орианка Килчер, Бенисио Дель Торо, Ева Лонгория, Дэнни Трехо, Майкл Пенья, Эухенио Дербес и др.

Практически все детство Дора провела в джунглях, где работали ее родители-исследователи. Но никакие прежние приключения не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы — непониманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют смелую девушку отправиться на поиски родных.

«Страшные истории для рассказа в темноте» (16+)

Фото: Парадиз

Режиссер: Андре Овредал, в ролях: Гэбриел Раш, Остин Абрамс, Дин Норрис, Джил Беллоуз, Лоррейн Туссен, Остин Зажур, Кэтлин Поллард, Хавьер Ботет и др.

Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Они должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город.

«Плюс один» (18+)

Фото: Capella Film

Режиссеры: Джефф Чан, Эндрю Раймер, в ролях: Майя Эрскин, Джек Куэйд, Эд Бегли-мл., Джон Басс, Эмма Белл, Бек Беннетт, Розалинд Чао, Тим Чиу и др.

Лето — пора свадеб. Закоренелый холостяк Бен и его подруга Элис, которая только что рассталась со своим парнем, приглашены сразу на 10 бракосочетаний. Чтобы не искать пару, ребята решают притвориться влюбленными…

«День Индии» (0+)

Программа 6-го фестиваля объединяет всё лучшее, что может показать загадочная Индия: от зажигательных танцев и росписи хной до грандиозного шествия колесниц и демонстрации индийского кино. Колоритные артисты, спикеры и блогеры, практики йоги и медитации, яркая индийская ярмарка, горы ароматной и вкусной еды. Десятки развлекательных площадок активностей и релакса.

9–11 августа, парк «Сокольники»

Музыкальный фестиваль Zavtra (0+)

Фото: Global Look Press/Prokop Ivan

В рамках международного фестиваля Zavtra на ВДНХ выступят французская певица ZAZ, «Мумий Тролль», Therr Maitz, Zventa Sventana.

10 августа, 15.00, ВДНХ, Зеленый театр

«Дачники» (18+)

Фото: «Школа драматического искусства»

Герои постановки Александра Огарева формулируют высокие цели и наивно обнаруживают в себе бессилие их осуществить. В чертах тоскующих, многословных, мечущихся в поисках истины обитателей дач можно узнать и свои черты.

9, 10 августа, 19.00, Театр «Школа драматического искусства»

«Лебединое озеро» (6+)

Фото: НОВАТ - Новосибирский академический театр оперы и балета

В рамках гастролей Новосибирского государственного академического театра оперы и балета на исторической сцене ГАБТа покажут спектакль Михаила Мессерера. Хореограф поставил задачу восстановить знаменитый балет в духе и стиле постановщиков Александра Горского и Асафа Мессерера. Музыкальным руководителем и дирижером выступит Дмитрий Юровский.

9 августа, 19.00, 10 августа, 13.00 и 19.00, Большой театр, Историческая сцена

«Самоубийца» (12+)

Фото: Театр на Малой Бронной

Режиссер Екатерина Дубакина поставила спектакль «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Получилась история о выборе и обретении себя.

10 августа, 19.00, Театр на Малой Бронной

«Великолепный рогоносец» (16+)

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Режиссер Нина Чусова поставила спектакль с Павлом Деревянко и Юлией Хлыниной в главных ролях по пьесе бельгийского драматурга Фернана Кроммелинка. Главный герой Бруно — исключительная личность, сочинитель с богатым воображением. Он влюблен до безумия в свою жену Стеллу, которая обожает мужа и покорна ему во всем. Но именно безумная любовь и разрушает его собственный идеальный мир.

11 августа, 19.00, Театр имени Моссовета

«Интерфейс происходящего» (0+)

Фото: ГЦСИ-РОСИЗО

В рамках междисциплинарного проекта Techne о технологическом искусстве проходит выставка работ современного художника Дмитрия Морозова, известного в мире под псевдонимом ::vtol::. Зрителей на новой экспозиции встречают роботы-музыканты, роутеры-поэты и проектор-кинорежиссер. Художественный метод Морозова во многом уникален: он собирает и программирует роботов, которые лишены какого-либо утилитарного предназначения. Единственная их задача — впечатлять зрителя.

До 29 сентября, Государственный центр современного искусства

«Место под солнцем. Беньков / Фешин» (0+)

Музей русского импрессионизма объединил работы двух мастеров первой половины XX века — Николая Фешина и Павла Бенькова. Уроженцы Казани, учившиеся в Петербурге, затем вернувшиеся в Татарстан, а после Гражданской войны эмигрировавшие, были однокашниками и близкими друзьями. Как повлияли чужие края на их искусство? Экспозиция отвечает на этот вопрос. Тема путешествий станет основной и в просветительских программах музея. Для детей разработана игра-квест, во время которой малышей познакомят с персонажами картин художников, а главным сюрпризом программы станет индейская игра пухеохео.

До 24 сентября, Музей русского импрессионизма

«Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры» (6+)

Фото: Государственный Эрмитаж Поль Сезанн «Девушка у пианино» («Увертюра к „Тангейзеру“»), ок. 1869 года

В 13 залах Главного штаба демонстрируются почти все картины, принадлежавшие Ивану и Михаилу Морозовым, после революции попавшие в Музей нового западного искусства, а в 1948 году разделенные между двумя столицами. И если «щукинские» вещи ранее уже соединялись в Париже, то «морозовские» в таком составе выставлены впервые.

До 6 октября, Эрмитаж, Главный штаб