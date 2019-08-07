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Мужчина погиб под колесами поезда на синей ветке московского метро

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Мужчина погиб в Московском метрополитене в среду, 7 августа, в результате падения под колеса прибывающего поезда, сообщили в полиции столичной подземки.

Инцидент произошел на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метро в районе 16:45. Сотрудники правоохранительных органов сразу же вызвали медиков, которые по прибытии констатировали смерть мужчины, пишет «РИА Новости».

1 августа стало известно, что до конца текущего года в российской столице планируется возобновить строительные работы на станции «Суворовская» Кольцевой линии Московского метрополитена. Под названием «Площадь Коммуны» эта станция была запроектирована еще в 1950-х, но к реализации проекта так и не приступили.

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