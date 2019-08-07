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Памятник героям — ликвидаторам Чернобыля откроют в Уфе

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В Уфе в сквере 50-летия Победы 14 августа откроют памятник героям — ликвидаторам чернобыльской и других радиационных катастроф.

В этот же день с 10 до 12 часов в овальном зале конгресс-холла «Торатау» министерство семьи, труда и социальной защиты населения проведет круглый стол на тему социальной поддержки ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и членов их семей в части медицинского обеспечения и обслуживания, а также о взаимодействии общественных организаций чернобыльцев с органами государственной власти республики, передает ИА «Башинформ».

Напомним, 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке прогремел взрыв, в результате которого произошел мощный радиоактивный выброс, распространившийся на земли Украинской ССР, Белорусской ССР и РСФСР. В результате чернобыльской трагедии пострадало более 2 млн человек, десятки погибли от высоких доз радиации.

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