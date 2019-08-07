Семья отравилась грибами в Липецкой области

В Липецкой области грибами отравились дедушка, отец и сын. Они собрали сыроежки в лесу 6 августа и приготовили их на ужин. Позже всех троих забрали в больницу.

Взрослые находятся в отделении токсикологии областной клинической больницы. 12-летний мальчик госпитализирован в реанимацию областной детской больницы. Их доставили в медучреждения из Грязинского района, сообщает LipetskMedia.

6 августа сообщалось о первом случае смертельного отравления грибами в Липецкой области. Жертвой стал житель Усманского района.

20 июля в МЧС призвали граждан России убедиться в безопасности гриба, прежде чем сорвать его, а также назвали способы, как это можно сделать. В случае сомнений спасатели рекомендуют сверяться с атласом-определителем.